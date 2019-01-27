В США ввели в строй второй эсминец класса Zumwalt

В ВМС США ввели в строй второй новый эсминец USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001), сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ВМС США, церемония торжественного присоединения прошла в Сан-Диего (штат Калифорния) в США.

Отмечается, что в состав экипажа эсминца войдут 148 офицеров и матросов.