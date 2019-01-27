Месси вышел на третье место по количеству побед в чемпионате Испании
27 января 2019 23:59 154
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел на третье место по количеству побед в испанской Примере, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Блауграна" обыграла "Жирону" в матче 21-го тура национального чемпионата. Эта победа стала для аргентинца 328-й. Таким образом по этому показателю он обошел бывшего форварда "Реала" Рауля Гонсалеса (327) и теперь занимает чистое третье место в рейтинге.
Рекорд по количеству побед в Ла Лиге принадлежит экс-голкиперу "сливочных" Икеру Касильясу, на счету которого 334 победы. Второе место в списке занимает вратарь Андони Субисаррета (333).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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