Месси вышел на третье место по количеству побед в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел на третье место по количеству побед в испанской Примере, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Блауграна" обыграла "Жирону" в матче 21-го тура национального чемпионата. Эта победа стала для аргентинца 328-й. Таким образом по этому показателю он обошел бывшего форварда "Реала" Рауля Гонсалеса (327) и теперь занимает чистое третье место в рейтинге.

Рекорд по количеству побед в Ла Лиге принадлежит экс-голкиперу "сливочных" Икеру Касильясу, на счету которого 334 победы. Второе место в списке занимает вратарь Андони Субисаррета (333).