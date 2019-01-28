Письма Неймара помогли "Барселоне" купить де Йонга
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, который летом перейдет в "Барселону", отказался стать игроком "Пари Сен-Жермен". Возможно, это произошло из-за бразильского нападающего парижского клуба Неймара, сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По данным источника, "Барселона" в ходе переговоров показала де Йонгу письма Неймара, которые бразилец присылал в каталонский клуб. В них Неймар жаловался на низкую конкурентоспособность чемпионата Франции, жесткость соперников и неприятную для него погоду. Также форвард признался, что ошибся, когда перешел из "Барселоны" в "ПСЖ". Это стало одним из аргументов при выборе голландцем нового клуба.
Напомним, что "Барселона" договорилась о переходе 21-летнего де Йонга за 75 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на 11 млн евро за счет бонусов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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