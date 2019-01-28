Хиллари Клинтон об участии в президентских выборах 2020 года

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон полностью не исключает своего участия в борьбе за пост президента страны в 2020 году. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников, Клинтон заявила своему окружению, что "не отказывается от идеи участвовать в [президентской] гонке в 2020 году". Экс-госсекретарь принимала участие в выборах в 2016 году как кандидат от демократов и в итоге проиграла республиканцу Дональду Трампу.

Как отмечает телеканал, слова 71-летней Клинтон не означают, что в данный момент прорабатываются какие-то планы на этот счет или же идет подготовка к началу избирательной кампании. Более того, один из близких друзей бывшей первой леди заявил корреспонденту CNN, что сильно удивится, если Клинтон на самом деле решится вновь вступить в борьбу за кресло в Белом доме.

Однако, как считает экс-госсекретарь, исходя из того, что она по итогам выборов 2016 года набрала больше голосов избирателей, чем Трамп, а также учитывая многочисленные предъявления обвинений экс-помощникам нынешнего президента в различных правонарушениях, она не должна полностью отказываться от возможности попытаться вновь баллотироваться на пост главы государства, сообщает телекомпания.

По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей Клинтон опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

Система непрямых выборов президента существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого главу государства, а за так называемых выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Согласно правилам, кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.