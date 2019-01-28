Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло - ФОТО

Число жертв прорыва дамбы на востоке Бразилии увеличилось до 58, пропавшими без вести числятся 305 человек, говорится в сообщении экстренных служб штата Минас-Жерайс.

Ранее подтверждалась гибель 37 человек, более 280 считались пропавшими без вести. Сообщается, что 19 человек были опознаны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Как отмечается, число погибших резко увеличилось после того, как спасатели обнаружили погребенный под грязью автобус. Количество пропавших также возросло в связи с тем, что компания Vale опубликовала обновленный список людей, с которыми ей не удается установить контакт.

Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью (штата Минас-Жерайс) произошел в пятницу утром, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали. Спасательные работы могут продлиться несколько недель.

