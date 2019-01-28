В Чечне легковой автомобиль сорвался в пропасть

Три человека погибли в результате падения легкового автомобиля в пропасть в горах на юге Чечни, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Day.Az.

Представитель регионального управления МЧС ранее сообщил РИА Новости, что легковой автомобиль сорвался в 80-метровую пропасть в горах на юге Чечни, есть пострадавшие.



"Погибли три человека. Детей среди них нет. Проводится операция по подъему погибших", - сказал собеседник.

