В Чечне легковой автомобиль сорвался в пропасть

28 января 2019 07:21

Три человека погибли в результате падения легкового автомобиля в пропасть в горах на юге Чечни, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Day.Az.

Представитель регионального управления МЧС ранее сообщил РИА Новости, что легковой автомобиль сорвался в 80-метровую пропасть в горах на юге Чечни, есть пострадавшие.

"Погибли три человека. Детей среди них нет. Проводится операция по подъему погибших", - сказал собеседник.
 

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