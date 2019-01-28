Магнитные бури в феврале 2019 года: прогноз на месяц

Когда ожидаются серьезные магнитные бури и всплески солнечной активности в феврале 2019 года? Читайте прогноз геомагнитных колебаний в нашей статье.

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2019 года

Итак, февраль обещает несколько магнитных всплесков в течение месяца.

Незначительные магнитные колебания возможны в самом начале февраля, 1 и 2 числа, а также в завершении месяца - 22, 27 и 28 числа.

А вот сильная магнитная буря ожидается в начале третьей декады месяца - в период с 19 по 21 февраля.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечнососудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.