Кубок Англии: "Челси" побеждает, "Тоттенхэм" вылетает

28 января 2019 08:12

Вчера в 1/16 финала Кубка Англии по футболу было сыграно два матча. Футболисты "Челси" преодолели эту стадию, обыграв "Шеффилд Уэнсдей". Игра завершилась со счетом - 3:0 в пользу команды Маурицио Сарри. В составе "синих" дубль сделал Виллиан, еще один гол в свой актив записал Каллум Хадсон-Одои, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В другом поединке "Кристал Пэлас" обыграл "Тоттенхэм" - 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме - отличились Коннор Уикхэм и Эндрос Таунсенд, реализовавший пенальти. На 44-й минуте "шпоры" также получили право исполнить пенальти, но Киран Триппьер отправил мяч мимо ворот.

"Кристал Пэлас" и "Челси" узнают своих следующих соперников в Кубке Англии в понедельник, когда пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира.

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