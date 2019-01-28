Снегопад отрезал Армению от России
28 января 2019 08:43 376
Военно-Грузинская дорога из-за снегопада полностью закрыта для автотранспорта, как передаёт Trend со ссылкой на Росбалт сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии, передает Day.Az.
При этом проезд для большегрузов был запрещен уже с 10:00 воскресенья.
Военно-Грузинская дорога является единственной автотрассой, которая связывает Россию с Грузией и с Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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