Снегопад отрезал Армению от России

Военно-Грузинская дорога из-за снегопада полностью закрыта для автотранспорта, как передаёт Trend со ссылкой на Росбалт сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии, передает Day.Az.

При этом проезд для большегрузов был запрещен уже с 10:00 воскресенья.

Военно-Грузинская дорога является единственной автотрассой, которая связывает Россию с Грузией и с Арменией.