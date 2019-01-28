В России "минируют" госучреждения

Сообщения о "минировании" социальных и государственных учреждений поступают в Красноярском крае. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее аналогичные сообщения поступили из Хакасии, Новосибирской области и Алтайского края.

"Поступают звонки о минировании социальных объектов и учебных заведений в Красноярске", - сказал собеседник.

По его информации, на данный момент поступили 15 сигналов о минировании. Источник в правительстве и одном из краевых госучреждений сообщил РИА Новости, что сотрудники ряда зданий эвакуированы из-за сообщений о минировании.

В региональном агентстве печати и массовых коммуникаций сотрудники находятся на улицах или греются в своих машинах, припаркованных рядом. В одном из зданий правительства края сотрудников эвакуировали, и они перешли в другое здание.

Официально управление МЧС по краю, главк МВД региона и краевое правительство не комментируют ситуацию, не подтверждают и не опровергают факт поступления сообщений и эвакуации.

В январе по городам России прокатилась очередная волна "минирований" административных зданий и социальных объектов. На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 - в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.