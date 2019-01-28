В Китае юриста приговорили к 4,5 года тюрьмы за подрыв госвласти
Второй народный суд средней ступени китайского города Тяньцзинь приговорил адвоката Ван Цюаньчжана, специализирующегося на делах по правам человека, к 4,5 года тюрьмы по обвинению в подрыве государственной власти, следует из решения, опубликованного на сайте судебной инстанции.
"Суд постановил, что Ван Цюаньчжан признан виновным в подрыве государственной власти и приговорен к 4 годам и шести месяцам тюремного заключения, он также лишен всех политических прав на пять лет", - говорится в заявлении.
Власти Китая заключили Ван Цюаньчжана под стражу в 2015 году в рамках общенациональной кампании, когда вместе с ним были задержаны около 200 политических активистов и адвокатов, защищавших их права. Обвинения Ван Цюаньчжану в подрыве госвласти были предъявлены еще в 2016 году, с тех пор он находился под стражей. Некоторые международные организации выступали с осуждением действий властей страны в отношении юриста и призывали Пекин освободить его.
Закрытое слушание по его делу состоялось 26 декабря прошлого года.
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