В Китае юриста приговорили к 4,5 года тюрьмы за подрыв госвласти

Второй народный суд средней ступени китайского города Тяньцзинь приговорил адвоката Ван Цюаньчжана, специализирующегося на делах по правам человека, к 4,5 года тюрьмы по обвинению в подрыве государственной власти, следует из решения, опубликованного на сайте судебной инстанции.

"Суд постановил, что Ван Цюаньчжан признан виновным в подрыве государственной власти и приговорен к 4 годам и шести месяцам тюремного заключения, он также лишен всех политических прав на пять лет", - говорится в заявлении.

Власти Китая заключили Ван Цюаньчжана под стражу в 2015 году в рамках общенациональной кампании, когда вместе с ним были задержаны около 200 политических активистов и адвокатов, защищавших их права. Обвинения Ван Цюаньчжану в подрыве госвласти были предъявлены еще в 2016 году, с тех пор он находился под стражей. Некоторые международные организации выступали с осуждением действий властей страны в отношении юриста и призывали Пекин освободить его.

Закрытое слушание по его делу состоялось 26 декабря прошлого года.