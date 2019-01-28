Крупный пожар в ТЦ в Украине

28 января 2019 10:38

Пожар вспыхнул в здании торгового центра в Харькове, спасатели локализовали его на площади 360 квадратных метров. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 3.42 по местному времени 28 января в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (улица Академика Павлова, 160) возник пожар. В 5.04 подразделения Госслужбы по ЧС пожар локализовали на площади около 360 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
 

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