Спасатель успел поймать выпавшего из рук матери ребёнка в жилом доме - ВИДЕО
24 января случайный свидетель запечатлел спасательную операцию матери и грудного ребёнка, которые оказались на карнизе окна, на втором этажа многоквартирного дома, во время пожара, случившегося 24 января в городе Цитайхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР).
Трое спасателей, забравшихся при помощи фургона на крышу подъезда и карниз балкона, готовы были принять ребёнка. Но в какой-то момент женщина выронила закутанного в одеяло младенца и он полетел вниз. Один из спасателей успел поймать одной рукой ребёнка и тем самым спас ему жизнь, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
По информации СМИ, мать с ребёнком на руках выбралась на оконный карниз, после того как загорелся коридор на втором этаже жилого здания.
В результате спасательной операции никто не пострадал.
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