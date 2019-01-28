Лидер «Океана Ельзи» передумал баллотироваться на пост президента Украины

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он опубликовал соответствующее видеообращение на своем YouTube-канале.

Музыкант объяснил, что власть и президентский пост его не интересуют, в отличие от "настоящих изменений в стране". "Чтобы снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - сказал он.

Вакарчук отметил, что в джинсах может сделать для страны больше, чем надев галстук. По его словам, он каждый день общается с людьми, в которых чувствует "разочарование и уныние" из-за "коррупции и несправедливости, которые разъедают страну". "Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее", - заявил музыкант.

"Я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов", - пообещал лидер "Океана Ельзи".

В июне 2018 года музыкант призвалмолодых украинцев выступить против властей и политической системы в стране.

Вакарчук был активным участником киевского Майдана в 2013-2014 годах. В частности, его группа проводила концерты на площади Незалежности в поддержку протестующих.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook