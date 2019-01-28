Пилот чудом посадил самолет в условиях урагана - ВИДЕО

28 января 2019 13:37

Авиалайнер Airbus A380 авиакомпании Emirates совершил экстремальную посадку в аэропорту Манчестера во время сильнейшего урагана.  

Как передает Day.Az со ссылкой на Liveleak, инцидент зарегистрирован 27 января.

Во время посадки самолета скорость ветра составляла около 75 км/ч. На кадрах видно, как из-за мощности ветра снижается скорость самолета.

Несмотря на опасность, пилот авиакомпании, проявив профессионализм, смог посадить лайнер.

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Пилот чудом посадил самолет в условиях урагана

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