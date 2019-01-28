Сильный пожар на фабрике в Турции - ВИДЕО

28 января 2019 14:19

В Стамбуле в районе Гюнгёрен горит фабрика по производству алкогольной продукции. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.

Ведутся работы по локализации огня.

Причина пожара пока неизвестна, о наличии жертв не сообщается.

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