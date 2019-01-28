Таксист обстрелял мужчину из-за снега на ботинках - ВИДЕО

В Казани таксист открыл огонь по пассажиру за то, что тот якобы не стряхнул снег с ботинок, садясь в машину. Мужчина получил ранение в шею. На этих кадрах пострадавшему оказывают первую помощь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По словам очевидцев, конфликт произошел, когда трое молодых людей садились в машину и не захотели очистить обувь. Водителя это вывело из себя. После недолгой словесной перепалки терпению шофера пришел конец. Видимо, чистота в салоне его волновала больше, чем возможность угодить в тюрьму.

Он решил наказать клиентов и выстрелил в одного из них из травматического пистолета. После чего, видимо, испугавшись последствий, бросил раненого на улице и скрылся. Чтобы поймать стрелка, в городе объявили план "Перехват". Спустя полчаса извозчика задержали.

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