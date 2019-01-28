Как продавцы обезвредили мужчину с мачете до прибытия полиции - ВИДЕО
28 января 2019 15:45 94
Отличный пример успешной самообороны китайских продавцов против разгуливающего по улицу психа с мачете с помощью нехитрых, но весьма эффективных приспособлений. Подобные "рогатины" и пластиковые щиты стоят в некоторых магазинах и других общественных местах в Китае специально для подобных случаев, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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