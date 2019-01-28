В Китае набирают популярность «комнаты гнева» - ВИДЕО

"Комнаты гнева" - это закрытые помещения, где можно громить посуду и мебель без ущерба для окружающих. Получасовая сессия обойдется клиентам в $2. Об этом сообщает CGTN, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru .

По словам владельца, в месяц у него бывает 600 клиентов.

Первые "комнаты гнева" появились в Японии еще в 2008 году, с тех пор они распространились по всему миру. Сейчас безопасно "выпустить пар" можно в США, Аргентине, Великобритании и даже России.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

