В Китае набирают популярность «комнаты гнева» - ВИДЕО
28 января 2019 17:55 163
"Комнаты гнева" - это закрытые помещения, где можно громить посуду и мебель без ущерба для окружающих. Получасовая сессия обойдется клиентам в $2. Об этом сообщает CGTN, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru .
По словам владельца, в месяц у него бывает 600 клиентов.
Первые "комнаты гнева" появились в Японии еще в 2008 году, с тех пор они распространились по всему миру. Сейчас безопасно "выпустить пар" можно в США, Аргентине, Великобритании и даже России.
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