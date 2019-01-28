Акварельные пейзажи Гитлера выставили на торги

Берлинский аукционный дом выставил на продажу три акварельных пейзажа Адольфа Гитлера за 19,5 тысячи долларов. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Нацистский лидер нарисовал эти картины, когда ему был 21 год. Тогда он жил в Вене и планировал стать художником, однако в 1907 и 1908 годах Гитлер провалил экзамены в Академию изящных искусств. На его работах можно увидеть долины и горы Рейнской области Германии, а также его родной Австрии. Все произведения подписаны Гитлером. Кроме того, авторство подтверждают заключения эксперта.

На рисунке "Альпийский пейзаж" изображен сидящий у ручья художник, который работает над созданием картины. Отмечается, что это изображение может быть автопортретом диктатора.

В последние годы произведения искусства, написанные Гитлером, обрели популярность среди коллекционеров. Его картины могут продаваться в Германии только при условии, что они не содержат нацистских символов. При этом заслуженный декан факультета искусств в Бристольском университете отметил, что такой ажиотаж вокруг рисунков Гитлера его удивляет.

"По понятным причинам немцы не благосклонны к людям, получающим прибыль от такого вида творчества", - сказал он.

В марте 2015 года натюрморт, нарисованный лидером нацистской Германии, выставили на торги в США за 30 тысяч долларов. Через несколько дней рисунок сняли с аукциона без объяснения причин.

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