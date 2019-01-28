Воришки не смогли затащить телевизор в багажник и вернули его обратно - ВИДЕО

Полицейские разместили в интернете видеоролик с проделками двоих грабителей, попытавшихся украсть плазму из частного жилища, находящегося на улице Orchid Lane в городе Даллас (штат Техас, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Момент попытки похищения попал на видеокамеру наружного наблюдения. 17 января двое грабителей приехали к частному владению на угнанном автомобиле. Судя по кадрам видеоролика, преступники знали зачем едут и вытащив из помещения телевизор, попытались запихнуть его в салон и багажник автомобиля. Но, потерпев неудачу, грабители вернули крупногабаритную технику обратно и скрылись с места преступления.

Позже полицейские обнаружили угнанный автомобиль в соседнем квартале и объявили в розыск угонщиков.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

