Сильный пожар на судоверфи в Турции

В Стамбуле в районе Тузла вспыхнул пожар на одной из судоверфей. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

На место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей. Согласно данным СМИ, ведутся работы по тушению пожара.

Сообщается также, что в результате пожара по предварительным данным получили ранения три человека.

О причине пожара и о других деталях происшествия не сообщается.

Отметим, что сегодня в Стамбуле также вспыхнул пожар на фабрике по производству алкогольной продукции.

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