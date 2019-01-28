В США потерявшийся в лесу мальчик рассказал, что его спас медведь

Трехлетний мальчик из американского штата Северная Каролина, блуждавший два дня по лесу, рассказал, что его спас медведь. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, ребенок исчез с заднего двора дома своей прабабушки во время игры с братом и сестрой.

К поиску пропавшего присоединились сотни волонтеров, сотрудники ФБР, а также были подключены вертолеты и дроны.

Особое опасение спасателей вызывало то, что ребенок был слишком легко одет и мог получить обморожение в минусовую температуру. Из-за неблагоприятных погодных условий поиски затянулись на двое суток.

Ребенок полностью здоров и находится в местной больнице.

Когда спасателям удалось найти мальчика, он рассказал, что провел все это время в лесу в компании своего нового "друга" - черного медведя, который не дал ему замерзнуть.

"Бог послал ему друга, чтобы защитить. Чудеса случаются", - сказала тетя ребенка.

По словам медиков, здоровью малыша ничто не угрожает.

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