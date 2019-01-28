Самая одинокая утка в мире умерла на острове в Полинезии

На небольшом полинезийском островке Ниуэ умерла единственная в государстве утка, которую прозвали "самой одинокой уткой в мире". Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, утка по кличке Тревор скончалась после нападения собак.

Тревор был местной знаменитостью, поскольку он был единственной уткой, жившей на отдаленном тихоокеанском острове.

Отмечается, что он появился на острове в 2018 году, но, как он туда попал, - осталось загадкой.

На протяжении своей недолгой жизни Тревор жил в придорожной луже, за уровнем воды в которой регулярно следила местная пожарная служба, а местные жители постоянно кормили его.

"Здесь нет рек, ручьев или озер, поэтому Тревор решил жить в луже. Он регулярно летал вокруг, чтобы навестить местных жителей на своих лужайках и наслаждался вкусными угощениями, которые они предлагали. Его могли накормить горохом, кукурузой или овсом", - сказала местная жительница Финдли.