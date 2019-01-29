США обвинили компанию Huawei в промышленном шпионаже

Соединенные Штаты Америки предъявили Huawei обвинение по 10 пунктам. Ключевой - промышленный шпионаж, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По версии прокуратуры, дочерние структуры китайской компании Huawei с 2012 года пытались получить данные об оборудовании, которое американская корпорация T-Mobile применяла для проверок смартфонов. Обвинение считает, что сотрудники Huawei тайно фотографировали это оборудование, измеряли его и даже похитили часть.

Следует добавить, что ранее против китайской компании были поданы несколько гражданских исков. По ним суд обязал корпорацию выплатить T-Mobile почти 5 миллионов долларов, напоминает телеканал "Россия 24".