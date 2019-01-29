Перестрелка в США, ранены пять полицейских

29 января 2019 09:08

В Хьюстоне (штат Техас, США) в перестрелке с подозреваемым пятеро сотрудников полиции получили ранения. О происшествии сообщает полицейское управление города на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как уточняется, офицеры получили огнестрельные ранения в результате встречи с подозреваемым. В настоящее время все они находятся в больнице, передает РИА Новости.

По данным местного телеканала ABC, перестрелка началась, когда сотрудники полиции прибыли в восточную часть Хьюстона для исполнения ордера. Двое подозреваемых были убиты.

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