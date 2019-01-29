Великобритания может ввести визовый режим для граждан ЕС

Великобритания введет визовый режим для граждан Евросоюза в случае жесткого Brexit. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра внутренних дел страны Саджида Джавида, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как заявил высокопоставленный чиновник, если Великобритания не сможет заключить сделку с Европейским союзом, то между ними раз и навсегда прекратится свободное передвижение граждан. Он добавил, что это отвечает результатам референдума, передает телеканал "Россия 24".

Согласно сценарию жесткого Brexit, граждане ЕС должны будут получить разрешение на временное пребывание, если они планируют оставаться на британской территории более трех месяцев.