Режиссер скандального фильма о Майкле Джексоне ответил на обвинения его семьи

Режиссер документального фильма "Покидая Неверлэнд" о Майкле Джексоне Дэн Рид отреагировал на заявление семьи музыкального исполнителя в связи с выходом картины. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В картине речь идет о якобы совращении малолетних, в котором участвовал певец. По словам режиссера, у родственников Джексона есть "ценный актив", который стоит защищать: они получают деньги за исполнение каждой его песни. Рид подчеркнул, что лента является документальным фильмом, в котором показана "сложная история".

"Сам фильм рассказывает о сексуальном насилии, о том, как происходит сексуальное насилие, а затем о том, какие последствия это имеет для дальнейшей жизни", - сказал Рид.

Он добавил, что его фильм не об исполнителе, действия которого в картине никак не комментируются. В картине показаны две семьи, частью жизни которых стал Джексон.