В Нью-Йорке женщина три дня просидела в застрявшем лифте

Сотрудники пожарной службы американского города Нью-Йорк в понедельник спасли женщину, которая провела в застрявшем лифте жилого здания на Манхэттене почти трое суток. Как сообщила на своем сайте газета "Нью-Йорк таймс", потерпевшая госпитализирована, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Издание пока не обладает информацией о том, насколько серьезно пострадала женщина, имя которой и профессию пожарные не раскрывают. По информации газеты, это была уборщица, пришедшая в дом в минувшую пятницу и застрявшая в лифте между вторым и третьим этажами. Владельцы здания узнали об этом в понедельник утром, вернувшись из поездки после выходных. Прибывшие после звонка по телефону пожарные разомкнули двери лифта и извлекли изнутри женщину, которую пришлось нести на носилках до машины скорой помощи.

В городском департаменте строений сообщили, что в последний раз инспекция лифта этого дома проводилась в июле прошлого года. Нареканий или жалоб со стороны жильцов на этот счет не поступало.

Согласно публикации, этот пятиэтажный дом был продан за около 8 млн долларов в 1999 году супругам Уоррену и Харриет Стивенс. Уоррен Стивенс возглавляет инвестиционную фирму Stephens Inc. со штаб-квартирой в Литл-Рок (штат Арканзас). Журнал "Форбс" в прошлом году оценивал активы этого бизнесмена в 2,7 млрд долларов, поставив его на 302-ю строку в рейтинге 400 самых преуспевающих американцев.

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