Пранкер снял на видео, как напал на полицейского и прыгнул под поезд в Москве - ВИДЕО

29 января 2019 09:46

В Сети опубликовано новое видео пранкера с ником Barovito. 

На этот раз он снял, как нападает на сотрудника полиции на ж/д станции. После этого он прыгает под прибывающий поезд, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Автор ролика утверждает, что пранк был снят в Москве.

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Нажмите на видео для просмотра:
Пранкер снял на видео, как напал на полицейского и прыгнул под поезд в Москве

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