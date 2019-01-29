В здании правительства Армении произошел пожар

29 января 2019 11:11

В здании правительства Армении произошло возгорание. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МЧС Армении.

На место пожара направились шесть пожарных расчетов. 

Оказалось, что возгорание произошло в одной из приемных. 

Пожар удалось потушить. Частично сгорела мебель в приемной.

Причины пожара устанавливаются. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az