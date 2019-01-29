Американец провез на капоте пенсионера на скорости 110 км/ч - ВИДЕО
В США ссора двух водителей едва не закончилась трагедией. Инцидент произошел в штате Массачусетс, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Как сообщает телеканал ABC, 65-летний Ричард Камровски и 37-летний Марк Фицджеральд вечером в пятницу попали в ДТП. Разговор между мужчинами быстро перерос в ссору, в результате которой более молодой участник конфликта попытался задавить своего пожилого оппонента.
В последний момент Камровски успел запрыгнуть на капот автомобиля Фицджеральда, однако тот не стал останавливать транспортное средство. Вместо этого злоумышленник проехал с мужчиной, который с трудом держался за машину, чтобы не угодить под колеса, еще пять километров.
По информации телеканала, скорость кроссовера правонарушителя составляла 110 километров в час.
Остановить лихача получилось, лишь когда один из проезжавших водителей пригрозил ему пистолетом. Позже стражи порядка задержали Фицджеральда и предъявили ему обвинения в "нападении с опасным оружием на человека старше 60 лет, неосторожном вождении и оставлении места ДТП".
Стоит отметить, что второй участник инцидента также вскоре предстанет перед судом. Ричарда Камровски обвинили в "нарушении общественного порядка и злоумышленном нанесении ущерба автомобилю".
До суда мужчины будут находиться на свободе.
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