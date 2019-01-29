Новоиспеченная мать отомстила прозвавшему ее толстухой хаму

Полная американка публично унизила мужчину, который не хотел сидеть рядом с ней из-за ее веса. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пассажирка авиакомпании Delta Кэти Киакз, летевшая из Орландо в Детройт, рассказала, что мужчина, который сидел рядом с ней в самолете, назвал ее "200-килограммовой" и попросил стюардессу сменить место.

Своими переживаниями недавно ставшая матерью Киакз поделилась в социальных сетях. "Дорогой мужчина, летевший со мной на рейсе DL1733, ты обратился ко мне как к 200-киллограммовой. Как только я села в самолет, ты повернулся к своему другу со словами "это нехорошо". Когда я сказала, что недавно родила ребенка, ты просто встал и пошел просить у стюардессы другое место в самолете. Я рада, что его не оказалось", - начала Киакз.

Она также добавила, что весь оставшийся полет мужчина делал вид, что ее просто не существует. "Почему же я пишу этот пост? Чтобы привлечь твое внимание. Я существую не для того, чтобы удовлетворить тебя. Я могу занимать столько места, сколько мне понадобится. Я рада, что просидела рядом с тобой весь полет, и сожалею о том, что не могла занять еще больше места в салоне самолета", - написала Киакз.

Ее пост стал вирусным и набрал больше 85 тысяч комментариев. Многие пользователи поддержали Киакз и согласились с ее словами.

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