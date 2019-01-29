Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 65
Число погибших в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 65, пропавшими без вести числятся 279 человек. Об этом сообщает портал Globo со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 60 погибших и 292 пропавших.
Отмечается, что 31 человек был опознан. Поздно вечером поиски были на несколько часов прерваны, ближе к утру по местному времени операция возобновится.
Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью (штата Минас-Жерайс) произошел в минувшую пятницу, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали. Спасательные работы могут продлиться несколько недель.
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