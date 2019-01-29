В Китае казнили мужчину, сбившего насмерть 15 человек
Смертный приговор в отношении мужчины, который в сентябре прошлого года совершил умышленный наезд на толпу, в результате которого погибли 15 человек, приведен в исполнение в китайской провинции Хунань. Об этом сообщает во вторник агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Приговор мужчине в декабре прошлого года вынес народный суд средней ступени города Хэнъян.
Инцидент произошел 12 сентября 2018 года. Внедорожник въехал в толпу на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань, в результате погибли 15 и пострадали 43 человека. Водитель Ян Цзаньюнь был немедленно задержан. Позже выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и пошел на этот шаг, чтобы отомстить обществу за свою сложную судьбу.
Мужчина признал свою вину и не стал подавать апелляцию.
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