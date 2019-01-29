Кровавая разборка в ресторане в Армении - есть погибший, много раненых

Чрезвычайный инцидент произошел в Ереване в ночь на вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, 29 января около 01:30 поступил сигнал о том, что в медцентр "Абовян" доставлены семь молодых людей с огнестрельными ранениями, один из которых уже скончался. Это житель города Абовяна 1989 года рождения. Остальные пострадавшие также проживают в Абовяне.

В результате принятых неотложных действий выяснилось, что эти люди получили травмы во время сведения счетов, произошедшего в ресторанном комплексе "Партез" в Абовяне.

На место немедленно выехала оперативно-следственная группа. При осмотре места инцидента обнаружены гильзы различного калибра.

В следственном управлении СК по Котайкской области возбуждено уголовное дело, разработан следственный план, совместно с подразделениями полиции проводятся масштабные следственные и оперативно-розыскные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщает сайт shamshyan.com, двор ресторана и прилегающая территория напоминают поле битвы.

Издание отмечает, что пострадавшие - жители Абовяна 23-летний Артур Товмасян, 26-летний Айк Манукян, 33-летний Ромен Арутюнян, 27-летний Гор Гиносян, 21-летний Дживан Григорян, 36-летний Ваграм Григорян и 30-летний Арташес Геворкян. Последний был умершим.

"Полицейские и следователи выяснили, что в тот же день около 01:00 между Ваграмом Григоряном, жителями Абовяна 30-летним Варданом Григоряном, 30-летним Ашотом Хачтряном и другими, а также А.Товмасяном, А.Манукяном, Р.Арутюняном, Г.Гиносяном, А.Арутюняном и А.Геворякон произошла ссора в ресторане, во время которой прозвучали выстрелы, в результате чего один человек скончался, несколько получили ранения", - говорится в заметке.