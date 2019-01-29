Из-за аномальной погоды в Канаде зацвели вишни

Экстремально теплая погода, установившаяся на острове Ванкувер в западной провинции Британская Колумбия, стала причиной преждевременного начала сезона цветения вишни. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно прогнозу Национального метеобюро, на острове стояла весенняя погода - плюс 6-8 градусов Цельсия. Кроме того, в течение последней декады января в этом регионе погодные условия также были достаточно щадящими, поэтому уже в начале текущей недели жители города Виктория стали свидетелями цветения вишневых деревьев в городских парках и скверах. Обычно, как утверждают жители, в самые теплые годы вишни начинают покрываться розовыми цветами не раньше середины февраля. Синоптики прогнозируют, что такая теплая погода на острове Ванкувер продержится еще как минимум неделю.

Что касается остальной территории Канады, то до первоцветов здесь еще очень далеко. Так, например, в провинциях Квебек, Онтарио и Саскачеван стоят морозы - столбики термометров опускаются до минус 18-25 градусов Цельсия, а в населенном пункте Армстронг на севере провинции Онтарио недавно был зафиксирован абсолютный температурный минимум по стране за последнюю неделю - 47 градусов Цельсия ниже ноля.

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