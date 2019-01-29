Девушка и ее друзья блогеры устроили погром в автосалоне - ВИДЕО

В Москве полицейские разбираются в обстоятельствах погрома, устроенного местной жительницей и ее приятелями в автосалоне Infiniti.



Компания устроила дебош, испортила имущество салона и спровоцировала драку, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.



Как оказалось, девушка, как и предмет разногласий, давно знакома сотрудникам магазина. Москвичка приобрела здесь автомобиль, а затем попыталась обменять его на новый. Когда ей отказали, обратилась в суд и проиграла его. Однако, решила не сдаваться и снова выяснить отношения.



Потасовка с сотрудниками салона, возле одного из автомобилей, попала в объектив камеры наблюдения. Сообщается, что за кадром остались и другие последствия конфликта. Например, погром в туалете, в результате чего был сломан унитаз. Также дебоширы оставили неприличную надпись на доске в детском уголке магазина.

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