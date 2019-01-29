Огромный яркий диск в небе изумил очевидцев - ВИДЕО

Многие жители города Велес (Колумбия) изумились, когда стали свидетелями необъяснимого явления, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

В небе завис огромный диск, причём он был настолько ярким, что очевидцам даже приходилось прикрывать глаза руками.

Зрители, посмотревшие видеоролик, снятый кем-то из горожан, признали, что если это и не происки инопланетян, то всё равно происходящее выглядело более чем странно.

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