Огромный яркий диск в небе изумил очевидцев - ВИДЕО
29 января 2019 15:43 270
Многие жители города Велес (Колумбия) изумились, когда стали свидетелями необъяснимого явления, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
В небе завис огромный диск, причём он был настолько ярким, что очевидцам даже приходилось прикрывать глаза руками.
Зрители, посмотревшие видеоролик, снятый кем-то из горожан, признали, что если это и не происки инопланетян, то всё равно происходящее выглядело более чем странно.
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