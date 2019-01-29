В Турции запретят частные курсы

В Турции в предстоящем учебном году будут закрыты частные курсы обучения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении министерства национального образования страны.

В сообщении отмечается, что школьники, которые намерены заниматься дополнительно, смогут воспользоваться государственными курсами, которые будут функционировать при министерстве образования.

Отметим, что в январе 2014 года тогдашний премьер-министр, нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о закрытии частных подготовительных курсов.

После этого законопроект был представлен в парламент страны 7 февраля 2014 года. Первого марта 2014 года парламент Турции одобрил его.

Но 14 июля 2015 года Конституционный суд Турции отменил закон о закрытии частных подготовительных курсов.

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