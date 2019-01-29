В Испании известного наркобарона приговорили к четырем годам заключения

Знаменитый испанский наркобарон Хосе Рамон Прадо Бугальо, больше известный как Сито Минянко, приговорен к четырем годам заключения и штрафу в 6 миллионов евро за отмывание денег. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в судебном постановлении Провинциального суда Понтеведры (автономное сообщество Галисия).

Биография Сито Минянко легла в основу книги Fariña (галисийский - "мука"), а также одноименного сериала, вышедшего в прошлом году, в которых рассказывается о начале контрабанды кокаина в Европу из Латинской Америки в 1980-е годы.



Суд также приговорил к аналогичному сроку первую супругу Сито, его дочь, бывшую свояченицу и предпринимателя, которому он доверял. Кроме того, суд постановил окончательно закрыть компанию по продаже и аренде недвижимости Inmobiliaria San Saturnino, через которую отмывались деньги, конфисковать все имущество, приобретенное за счет продажи наркотиков. Прокуратура требовала приговорить Минянко к шести годам заключения и штрафу в 10 миллионов евро.

Минянко проходит также по другому делу, связанному с контрабандой кокаина. В феврале прошлого года он был арестован в Альхесирасе. Тогда в ходе полицейской операции, проходившей в Галисии, Альхесирасе, Малаге и Мадриде, были арестованы около 40 человек, в том числе дочь наркобарона. В ходе перестрелки ранения получили два сотрудника правопорядка. Вскоре Минянко отпустили на свободу дожидаться суда.



Сито родился в семье галисийских рыбаков. В начале 1980-х он занялся контрабандой табака, в 1983 году был арестован, провел около года в тюрьме. После освобождения занялся наркоторговлей, в том числе перевозкой кокаина из Панамы. В 1986 году купил футбольную команду своего родного галисийского города Камбадос Juventud Cambados. В 1994 году был арестован за ввоз 2,5 тонны кокаина в Испанию, суд приговорил его к 20 годам заключения. Минянко начал судебный процесс против известного судьи Бальтасара Гарсона за незаконную прослушку. Суд по правам человека в Страсбурге в 2003 году постановил, что Испания должна выплатить ему 7 тысяч евро компенсации.

Отсидев семь из 20 лет, Минянко вышел на свободу, однако вскоре вновь был задержан за наркоторговлю. В июле 2004 года суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам тюрьмы и штрафу в 390 миллионов евро.

В 2011 году его перевели в тюрьму в Альхесирасе, где в 2015 году заключенному смягчили режим. Он работал на парковке в городе Альхесирас (автономное сообщество Андалусия), в тюрьме только ночевал. При этом он продолжал заниматься незаконной деятельностью.

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