Записка китайской медсестры иностранцу развеселила пользователей Сети - ФОТО

Пользователь Reddit опубликовал записку китайской медсестры, не знавшей английского. Содержание письма умилило пользователей соцсети, при этом часть из них посчитало записку смешной, а другие же, напротив, сочли ее пугающе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Девушка попыталась объяснить пациенту, что ему не следует есть и пить после 10 часов вечера, поскольку в 8 утра ему предстоит операция.





"Худшее печенье с предсказанием из всех", - предположил один из комментаторов.

"Еда и вода закончились, поэтому мы съедим тебя завтра в 8", - ответил другой.



"Вне контекста это больше выглядит как записка от кого-то, кто остался без еды и воды и хочет положить конец своим страданиям, но почему-то в строго определенное время", - написали пользователи Reddit.

Нашлись и те, кто посочувствовал пациенту: "Бедный парень, даже у убийц есть право на последний обед".

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