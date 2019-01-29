Записка китайской медсестры иностранцу развеселила пользователей Сети - ФОТО

29 января 2019 20:03

Пользователь Reddit опубликовал записку китайской медсестры, не знавшей английского. Содержание письма умилило пользователей соцсети, при этом часть из них посчитало записку смешной, а другие же, напротив, сочли ее пугающе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Девушка попыталась объяснить пациенту, что ему не следует есть и пить после 10 часов вечера, поскольку в 8 утра ему предстоит операция.



"Худшее печенье с предсказанием из всех", - предположил один из комментаторов.

"Еда и вода закончились, поэтому мы съедим тебя завтра в 8", - ответил другой.

"Вне контекста это больше выглядит как записка от кого-то, кто остался без еды и воды и хочет положить конец своим страданиям, но почему-то в строго определенное время", - написали пользователи Reddit.

Нашлись и те, кто посочувствовал пациенту: "Бедный парень, даже у убийц есть право на последний обед".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az