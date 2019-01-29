Директор разведки США рассказал об ожидаемом усилении протестов в Иране

Директор нацразведки США Дэн Коутс заявил, что в Иране усилятся протесты в предстоящие месяцы, однако они останутся "нескоординированными". Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, сторонники жесткой линии в Иране усилят свои позиции и "бросят вызов" центристам путем "подрыва их усилий по проведению внутренних реформ", а также призывая к более "конфронтационной позиции по отношению к США и их союзникам".

"Мы ожидаем новых волнений в предстоящие месяцы, хотя протесты, скорее всего, останутся несогласованными и лишенными центрального руководства или широкой поддержки со стороны основных этнических и политических групп. Мы считаем, что Тегеран готов принять более агрессивные меры безопасности в ответ на возобновившиеся беспорядки", - сказал Коутс, выступая перед комитетом по разведке сената США.

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