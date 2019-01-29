Директор нацразведки США рассказал о вызовах со стороны России и Китая

Разведка США ожидает, что РФ и КНР будут сотрудничать с целью противостояния политике США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил в показаниях сенату директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Китай и Россия будут представлять широкий круг экономических, политических, контрразведывательных, военных и дипломатических вызовов США и их союзников. Мы ожидаем, что они будут сотрудничать, чтобы противостоять целям США, пользуясь растущими сомнениями в некоторых странах относительно либеральной модели развития", - заявил Коутс.

"Китай и Россия расширяют сотрудничество друг с другом и через международные организации, чтобы формировать глобальные правила и стандарты к своей выгоде и стать противовесом США и другим западным странам", - добавил он.



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