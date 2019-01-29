В Париже задержали боевиков в Сирии, прибывших из Франции

Париж рассматривает все возможные варианты в отношении французских боевиков, задержанных в Сирии, если их вышлют во Францию, они немедленно предстанут перед судом. Об этом сообщил представитель французского МИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщал телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники, около 130 французских граждан, которые были задержаны в Сирии и подозреваются в связях с "Исламским государством"*, будут репатриированы во Францию в ближайшее время и предстанут перед судом. Отмечается, что большинство из них известны французским спецслужбам.



"Демократические силы Сирии" удерживают в настоящее время на северо-востоке Сирии иностранных боевиков-террористов, среди которых есть выходцы из Франции", - сказал представитель МИД Франции на брифинге во вторник.

При этом он не подтвердил информацию BFMTV, что речь идет о 130 джихадистах.

"Учитывая военную ситуацию на северо-востоке Сирии, решение США, чтобы обеспечить безопасность французов, мы рассматриваем все варианты для того, чтобы избежать побега и расселения потенциально опасных людей", - подчеркнул представитель ведомства.

Он также добавил, что если силы, которыми были задержаны боевики, приняли решение выслать их во Францию, то после высылки они немедленно предстанут пред судом.



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