Total обнаружила у берегов Великобритании крупное месторождение газа

Французская нефтегазовая компания Total объявила об обнаружении второго за последние четыре месяца крупного месторождения природного газа на участке британского шельфа в Северном море. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно сообщению, опубликованному во вторник на сайте компании, оно открыто в районе Glengorm к востоку от города Абердин и его предположительный объем достигает 250 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Разведка проводилась на участке P2215. Скважина была пробурена на глубину до 5056 м. При этом качество газоносного слоя, по свидетельству Total, хорошее.

По словам официального представителя французской компании Кевина Маклахлана, результаты бурения на перспективном участке Glengorm оказались на уровне "верхнего предела". "Наши прочные позиции в регионе позволят нам использовать существующую инфраструктуру и оптимизировать разработку этого месторождения", - добавил он.

В сентябре Total проинформировала об обнаружении крупного месторождения природного газа на участке британского шельфа Glendronach неподалеку от Шетландских островов с предположительным объемом 1 трлн кубических футов (28,3 млрд куб. м). В этом месте была пробурена скважина глубиной 4,3 тыс. метров.

60% операций на участке Glendronach неподалеку от Шетландских островов контролирует Total E&P UK, еще по 20% - у Ineos E&P UK Limited и SSE E&P UK Limited