Фанаты сборной ОАЭ забросали ботинками футболистов Катара в полуфинале Кубка Азии

Болельщики сборной ОАЭ забросали обувью футболистов команды Катара, которые праздновали второй забитый мяч в полуфинале Кубка Азии против сборной ОАЭ. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в своем Twitter написал американский инвестор и совладелец ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордан Гарднер, находящийся на матче турнира.

Кубок Азии 2019 года проходит в ОАЭ. Футболисты Катара забили второй гол на 37-й минуте полуфинального матча с командой ОАЭ. За 5 минут до конца основного времени встречи сборная Катара обыгрывает команду ОАЭ со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что граждане Катара не смогли попасть на территорию ОАЭ для посещения матчей турнира. Единственным гражданином Катара, который в настоящее время находится в ОАЭ, является представитель Азиатской конфедерации футбола (AFC) Сауд Аль-Моханнади, который возглавляет комитет по соревнованиям AFC и непосредственно несет ответственность за проведение самого турнира.

5 июня 2017 года Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. В мае 2018 года стало известно, что Катар объявил о запрете на продукты из Бахрейна, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.