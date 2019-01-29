Глава разведки США предупредил о продолжении атак "ИГ" из Сирии и Ирака

29 января 2019 20:29

Директор нацразведки США Дэн Коутс заявил, что "Исламское государство" располагает тысячами боевиков в Ираке и Сирии и продолжит готовить атаки против США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"ИГ по-прежнему командует тысячами боевиков в Ираке и Сирии и содержит восемь филиалов, более десятка сетей и тысячи разбросанных сторонников по всему миру, несмотря на значительные потери руководства и территорий", - сказал Коутс, выступая перед комитетом по разведке сената США.

По его словам, ИГ, "скорее всего, продолжит преследовать подготовку внешних атак из Ирака и Сирии против региональных и западных противников, включая Соединенные Штаты".

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