В Египте задержали более 50 членов "Братьев-мусульман"

Египетские власти задержали 54 члена запрещенной в России и ряде стран террористической организации "Братья-мусульмане" по подозрению в подготовке "диверсий и актов насилия" для дестабилизации обстановки в стране. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении МВД Египта.

"Сорваны планы террористической организации "Братья-мусульмане", направленные на дестабилизацию обстановки в стране", - говорится в заявлении.

В частности, сообщается, что задержанные планировали организовать различные диверсии, перекрывать дороги, запугивать граждан в период празднования годовщины начала массовых народных волнений 25 января 2011 года. Планирование и финансирование этих противоправных действий осуществляли члены "Братьев-мусульман", скрывающиеся за пределами Египта.

"В отношении данного инцидента и задержанных приняты соответствующие меры правового характера при координации с прокуратурой национальной безопасности, ведется установление личностей других членов организации", - говорится в заявлении МВД.



После масштабных столкновений с силами правопорядка в 2013 году организация "Братьев-мусульман"* была объявлена террористической в Египте.

Сейчас практически все высшее руководство группировки "Братья-мусульмане" находится в тюрьме. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране, планировании нападений на полицейские участки, госучреждения. В то же время ряд руководителей группировки сумели скрыться за пределами Египта.

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