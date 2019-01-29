Турция и США договорились продолжать сотрудничество по Сирии

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провели во вторник телефонные переговоры.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает Anadolu.

По его данным, стороны обсудили реализацию дорожной карты по Манбиджу, продолжение координации в рамках вывода американских войск из Сирии. Агентство также отмечает, что Калын и Болтон договорились продолжить сотрудничество в вопросе создания зоны безопасности в Сирии. Также обсуждалась тема возможного визита президента США Дональда Трампа в Турцию.

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